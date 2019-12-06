Гуцульская брынза стала названием-брендом

Карпатский сыр получил специальный сертификат.

Фото: karpatvisnuk.com.ua
Гуцульская овечья брынза (гуцульська овеча бриндзя, - укр.) получила свидетельство о регистрации право на использование зарегистрированного обозначения происхождение товара.

Об этом говорится на фейсбук-странице "Географические указания в Украине".

Брынза была зарегистрирована в специальном государственном реестре 11 ноября 2019 года.

Географическое указание – это обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно местом их происхождения.

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о защите географических названий товаров.

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