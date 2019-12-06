Арестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена продадут на аукционе

Всего на продажу выставлены 12 лотов, начальная стоимость - более 7 млн гривен.

Арестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена продадут на аукционе

Электронная площадка СЕТАМ продает арестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена, стоимость которого оценивается в 7 278 675 гривен.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе СЕТАМ.

"На электронном аукционе OpenMarket (Государственное предприятие «СЕТАМ» Агентства по розыску и менеджменту активов) выставлено на продажу арестованное Wi-Fi оборудование из Киевского метрополитена. 569 позиций арестованного Wi-Fi оборудования находятся на станциях метро «Университет», «Днепр», «Олимпийская», «Арсенальная», «Крещатик», «Лукьяновская», «Кловская», «Золотые Ворота», «Дворец Спорта», «Площадь Льва Толстого», «Майдан Независимости», а также в Инженерном корпусе КП «Киевский метрополитен»", - говорится в сообщении.

Среди имущества, выставленного на продажу: источники бесперебойного питания, батарейные блоки, системы распределения питания, маршрутизаторы и коммутаторы Cisco, серверы, шлюзы, камеры и другое. Всего на продажу выставлены 12 лотов.

Даты проведения аукционов - 23 декабря 2019 года и 2 января 2020 года.

"Мы очень надеемся, что после смены собственника оборудования, Wi-Fi в Киевском метрополитене будет работать качественно и быстро, радуя его посетителей», - отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.

Напомним, конкурсы на строительство сети Wi-Fi на станциях Киевского метрополитена объявлялся уже несколько раз. В частности, весной 2012 года КГГА выбрала компанию "ЕСУ" (собственник "Укртелекома") для создания сети мобильной связи в метро. В полном объеме проект должен быть реализован до конца 2014 года, а его ориентировочная стоимость оценивалась в 70 млн гривен.

В 2013 году КГГА снова объявила поиск инвестора для строительства сети Wi-Fi с пропускной способностью не менее 20 Мб/с на за рубеж и 100 Мб/с по Украине. А в марте 2014 года был объявлен новый конкурс на запуск Wi-Fi, стоимость работ оценивали в 25 млн грн.

В декабре 2014 года КГГА подписала инвестиционный договор с компанией "Москито Мобайл". Согласно довору, беспроводную сеть должны были построить на 52-х станциях, в тоннелях, а также в 824 вагонах. По состоянию на середину 2016 года бесплатный скоростной интернет функционировал в тестовом режиме на 12 станциях. Однако, указанный договор был расторгнут, поскольку "Москито Мобайл" перестала заниматься проектом из-за финансовых проблем.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
РоSSия запустит "Турецкий поток" 8 январяРоSSия запустит "Турецкий поток" 8 января
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Десяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализДесяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализ
Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыскЭкс-главу правления VAB Банка объявили в розыск
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подтвердил выделение 1,8 млрд гривен на школьное оборудование в регионах
Картину Фриды Кало продали на аукционе за рекордные 5,8 млн долларовКартину Фриды Кало продали на аукционе за рекордные 5,8 млн долларов
"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода"Укроборонпром" уволил директора Киевского бронетанкового завода
Руководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом новогоРуководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом нового
Кроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе за рекордные 437,5 тыс. долларовКроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе за рекордные 437,5 тыс. долларов
На аукционе Christie's за $6 млн продали бюст Тутанхамона вопреки протестам ЕгиптаНа аукционе Christie's за $6 млн продали бюст Тутанхамона вопреки протестам Египта
США запретили американским компаниям использовать оборудование Huawei
ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривенТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен
СЕТАМ третий раз выставило на продажу арестованное судно "Норд" со скидкой 20% от начальной ценыСЕТАМ третий раз выставило на продажу арестованное судно "Норд" со скидкой 20% от начальной цены
IT-компанию Luxoft с офисами в Украине продадут за $2 миллиардаIT-компанию Luxoft с офисами в Украине продадут за $2 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости