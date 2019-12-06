Арестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена продадут на аукционе

Всего на продажу выставлены 12 лотов, начальная стоимость - более 7 млн гривен.

Электронная площадка СЕТАМ продает арестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена, стоимость которого оценивается в 7 278 675 гривен.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе СЕТАМ.

"На электронном аукционе OpenMarket (Государственное предприятие «СЕТАМ» Агентства по розыску и менеджменту активов) выставлено на продажу арестованное Wi-Fi оборудование из Киевского метрополитена. 569 позиций арестованного Wi-Fi оборудования находятся на станциях метро «Университет», «Днепр», «Олимпийская», «Арсенальная», «Крещатик», «Лукьяновская», «Кловская», «Золотые Ворота», «Дворец Спорта», «Площадь Льва Толстого», «Майдан Независимости», а также в Инженерном корпусе КП «Киевский метрополитен»", - говорится в сообщении.

Среди имущества, выставленного на продажу: источники бесперебойного питания, батарейные блоки, системы распределения питания, маршрутизаторы и коммутаторы Cisco, серверы, шлюзы, камеры и другое. Всего на продажу выставлены 12 лотов.

Даты проведения аукционов - 23 декабря 2019 года и 2 января 2020 года.

"Мы очень надеемся, что после смены собственника оборудования, Wi-Fi в Киевском метрополитене будет работать качественно и быстро, радуя его посетителей», - отметил гендиректор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнёв.

Напомним, конкурсы на строительство сети Wi-Fi на станциях Киевского метрополитена объявлялся уже несколько раз. В частности, весной 2012 года КГГА выбрала компанию "ЕСУ" (собственник "Укртелекома") для создания сети мобильной связи в метро. В полном объеме проект должен быть реализован до конца 2014 года, а его ориентировочная стоимость оценивалась в 70 млн гривен.

В 2013 году КГГА снова объявила поиск инвестора для строительства сети Wi-Fi с пропускной способностью не менее 20 Мб/с на за рубеж и 100 Мб/с по Украине. А в марте 2014 года был объявлен новый конкурс на запуск Wi-Fi, стоимость работ оценивали в 25 млн грн.

В декабре 2014 года КГГА подписала инвестиционный договор с компанией "Москито Мобайл". Согласно довору, беспроводную сеть должны были построить на 52-х станциях, в тоннелях, а также в 824 вагонах. По состоянию на середину 2016 года бесплатный скоростной интернет функционировал в тестовом режиме на 12 станциях. Однако, указанный договор был расторгнут, поскольку "Москито Мобайл" перестала заниматься проектом из-за финансовых проблем.