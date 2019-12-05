?НБУ: нынешняя макроэкономическая ситуация - лучшая за время независимости

Сологуб уверен, что достигнутый баланс будет "фундаментальным, а не краткосрочным".

Национальный банк считает нынешнюю макроэкономическую ситуацию лучшей за время независимости Украины.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфаксу-Украина".

"В Украине никогда еще не было такой нормальной макроэкономической ситуации, как сейчас. Выше темпы экономического роста были, инфляция была ниже, но лучшей общей комплексной макроэкономической картинки не было", - сказал он.

Сологуб отметил, что в 2005-2007 годах были высокие темпы роста ВВП , но при этом дефицит текущего счета "разрывало даже при тех ценах на commodities, которые тогда росли, как дурные".

При Януковиче резервы достигали 40 млрд долларов, но и дефицит текущего счета составлял почти 9% от ВВП .

"Сейчас таких макроэкономических дисбалансов нет. Мы очень тщательно за этим смотрим. Например, за 10 месяцев дефицит текущего счета платёжного баланса составил $3,4 млрд. В прошлом году было $4,1 млрд. Так как экономика растет, в процентах к ВВП результат еще лучше: дефицит составит 2,8% ВВП , тогда как в прошлом года было 3,9% ВВП ", - сказал Сологуб.

Он добавил, что считает этот баланс "фундаментальным, а не краткосрочным".

Напомним, что в ноябре 2019 года Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины. Согласно новой оценке, в этом году экономика увеличится не на 2,7%, как прогнозировали раньше, а на 3,6%.

В 2020-2021 годах экономический рост ускорится до 3,7% и 4,2% при условии проведения необходимых реформ. В старом прогнозе назывались цифры 3,4% и 3,8%.