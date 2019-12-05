В Киеве инвесторы "Укрбуда" требуют возобновить строительство их жилья

Сегодня, 5 декабря, под зданием Офиса президента Владимира Зеленского собрались инвесторы жилых комплексов государственной корпорации "Укрбуд".

Об этом сообщают #Буквы.

Отмечается, что на митинге собрались инвесторы более 20 жилых комплексов "Укрбуда" в связи с полной остановкой строительства жилкомплексов, переносом сроков ввода в эксплуатацию объектов и т.д.

Среди митингующих - ветераны АТО, переселенцы, граждане иностранных государств, многодетные семьи, лица с инвалидностью.

Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com

Напомним, в октябре 2019 экс-президенту государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн гривен. Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн грн и с электронным браслетом.

Одним из первых комплексов, который ощутил на себе проблемы с остановкой строительства, стал ЖК "Харьковский". На этом объекте была сдана в эксплуатация первая очередь, а сдачу второй и третьей задерживают более чем на год.

Вместе с тем, в офисах продаж "Укрбуда" отрицают остановку строительных работ на объектах и продолжают продавать квартиры. В частности, активно работает офис продаж ЖК "Чарівне місто" (метро "Красный хутор"), несмотря на то, что по этому комплексу уже второй год идут судебные разбирательства из-за фальсификации процедуры выделения участка из земель Минобороны.

23 ноября на сайте президента появилась петиция, в которой инвесторы "Укрбуда" заявляют об остановке плановых работ предприятия и просят вмешательства Кабмина и президента.