Гончарук анонсировал старт программы кредитования малого бизнеса под 5-9%

Программа заработает с 1 февраля 2020 года.

Гончарук анонсировал старт программы кредитования малого бизнеса под 5-9%
Фото: kmu.gov.ua

Программа поддержки малого и среднего бизнеса, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, заработает с 1 февраля 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство готовит к старту мощный инструмент - программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь. Первый этап - доступное кредитование", - написал Гончарук на своей странице в фейсбуке.

По его словам, предусматривается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет: под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес - только тот, что работает минимум 12 месяцев", - добавил премьер.

Глава правительства отметил, что кредиты можно брать в любой сфере деятельности, упомянув энергетику, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги, подчеркнув, что "каждый украинец имеет право на поддержку от государства".

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
РоSSия запустит "Турецкий поток" 8 январяРоSSия запустит "Турецкий поток" 8 января
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыскЭкс-главу правления VAB Банка объявили в розыск
Кабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООСКабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООС
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
Гончарук заявил о достижении компромисса с табачными компаниямиГончарук заявил о достижении компромисса с табачными компаниями
Стартап ищет симпатичных людей, которые могли бы продать права на свое лицо роботу за $128 000
Украино-польский стартап Homsters привлек раунд от швейцарской Ringier AG и Саймона БейкераУкраино-польский стартап Homsters привлек раунд от швейцарской Ringier AG и Саймона Бейкера
Гончарук заявил о возможности IPO "Укрпочты"Гончарук заявил о возможности IPO "Укрпочты"
Стартап MoviePass хотел перевести кинотеатры на подписку. Идея прогорела — ценой $70 млнСтартап MoviePass хотел перевести кинотеатры на подписку. Идея прогорела — ценой $70 млн
Украинский 3DLOOK стал резидентом Station F — это крупнейший стартап-кампус в миреУкраинский 3DLOOK стал резидентом Station F — это крупнейший стартап-кампус в мире
28 крупнейших инвестиционных раундов в IT-стартапы и компании Украины
Украинский стартап Meredot привлек 50 000 евро от Еврокомиссии
"Дарница" готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн, – Шимкив"Дарница" готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн, – Шимкив
Последние новости
Подгружаем последние новости