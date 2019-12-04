"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд

Ожидаемая дата вынесения решения - 25 февраля 2020.

Фото: facebook/Новое Время

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко позитивно оценил слушания в Амстердаме о принудительном взыскании с роSSийского "Газпрома" $3 млрд в исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом Витренко написал у себя на фейсбуке.

"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Напомню, за этим решением Газпром сейчас нам должен заплатить около 3 млрд. долларов", - подчеркнул Витренко.

Поскольку слушания прошли успешно для украинской стороны, теперь ожидается положительное решения суда, позволяющее приступить к реализации активов Газпрома, которые "Нафтогаз" до этого арестовал.

"Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020", - добавил Витренко.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа в Украину и его транзите через территорию страны, обязав роSSийскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Кроме того, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
РоSSия запустит "Турецкий поток" 8 январяРоSSия запустит "Турецкий поток" 8 января
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыскЭкс-главу правления VAB Банка объявили в розыск
Кабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООСКабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООС
Блок рекламы


Похожие новости
Рада отменила монополию государства на производство спиртаРада отменила монополию государства на производство спирта
Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"
Зеленский подтвердил выделение 1,8 млрд гривен на школьное оборудование в регионах
В Дании подали апелляцию на разрешение строить "Северный поток-2"В Дании подали апелляцию на разрешение строить "Северный поток-2"
Шведский суд отклонил первую апелляцию "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитражаШведский суд отклонил первую апелляцию "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа
Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВОбщая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВ
Минэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержкиМинэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержки
Украина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынкахУкраина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынках
Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследованиеИз Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследование
Последние новости
Подгружаем последние новости