Рада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорах

Поставки из Беларуси разрешаются.

Рада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорах

Верховная Рада запретила импорт электроэнергии из РоSSии по двусторонних договорах и на внутрисуточном рынке. При этом во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Кабмину предоставлено право временно отменять запрет.

Об этом говорится в законопроекте №2233 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергию, за который во втором чтении и в целом проголосовали 274 депутатов.

Эта поправка была включена в законопроект перед вторым чтением, но оппозицию она не удовлетворила.

Представитель "Батькивщины" Иван Крулько заявил, что она оставляет лазейки для импорта из РоSSии. "Кабинет министров имеет право своим решением предоставлять возможность импорта из РоSSии. А второе - остается возможность импорта из Беларуси по-сути роSSийской электрической энергии", - заявил Крулько.

Глава энергетического комитета Андрей Герус сказал, что это неправда. "Беларусь сейчас сама не берет роSSийскую электроэнергию, и в Беларуси электроэнергия не такая уж и дешевая. С 1 декабря у нас импорт из Беларуси составляет ноль. Он закончился, его нет. Импорт по рыночным причинам остановлен", - сказал он журналистам в кулуарах.

Напомним, что импорт электроэнергии из РоSSии начался в октябре после того, как депутаты разрешили закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Именно из-за этого в начале ноября на Геруса напал бывший депутат Олег Ляшко.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия запустит "Турецкий поток" 8 январяРоSSия запустит "Турецкий поток" 8 января
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыскЭкс-главу правления VAB Банка объявили в розыск
Кабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООСКабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООС
Киев заработал на туристическом сборе 50 млн грнКиев заработал на туристическом сборе 50 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Рада отменила монополию государства на производство спиртаРада отменила монополию государства на производство спирта
"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из РоSSии"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из РоSSии
Украина прожила четыре года без закупок газа у РоSSииУкраина прожила четыре года без закупок газа у РоSSии
Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс УкраиныРада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс Украины
Рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании добычи янтаряРада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании добычи янтаря
Импорт электроэнергии из РФ увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, - экспертИмпорт электроэнергии из РФ увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, - эксперт
ЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВтЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВт
Парижский суд отклонил апелляцию РоSSии по компенсации Ощадбанку за активы в КримуПарижский суд отклонил апелляцию РоSSии по компенсации Ощадбанку за активы в Криму
Рада приняла закон о госбюджете-2020 в первом чтенииРада приняла закон о госбюджете-2020 в первом чтении
Рада перевела аренду госимущества в интернетРада перевела аренду госимущества в интернет
Последние новости
Подгружаем последние новости