Кабмин повысил тариф на доставку пенсий

"Укрпочта" больше года требовала, чтобы ей платили больше.

Кабмин повысил тариф на доставку пенсий
Фото: PolitInfo

Кабинет министров на заседании в среду повысил тариф на доставку пенсий и социальной помощи, который не менялся с 2004 года.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в телеграме.

С 1 января 2020 года тариф на доставку пенсий в городе составит 1,15% от суммы выплаты (сейчас - 0,79%), а в селах и поселках - 2,3% (сейчас - 1,56%).

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Компания "Укрпочта" уже больше года требует повысить эти тарифы и предупреждала, что не будет доставлять пенсии в 2020 году, если нынешний размер сохранится.

В ноябре 2018 года глава "Укрпочты" Игорь Смилянский говорил, что обоснованный тариф составляет 1,78% для городов и 2,56% для сел и поселков.

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