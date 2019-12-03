Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса

Власти запускают программу для заробитчан "Возвращайтесь и оставайтесь".

Президент Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы по возвращению в Украину заробитчан и созданию стимулов оставаться в Украине для тех, кто хочет уехать.

Об этом говорится в обращении президента.

"Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся". Первый этап - доступные кредиты для личного дела, для тех, кто хочет или начать, или расширить собственный бизнес", - сказал он.

Эта программа предусматривает возможность взять в кредит 1,5 млн гривен на пять лет под 5%, 7% или 9%.

  • 5% - для действующего или нового бизнеса, который создает минимум 2 новых рабочих места.
  • 7% - для нового бизнеса или действующего с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новые места; при этом за каждого нового наемного работника ставка будет снижаться на 0,5 п.п.
  • 9% - для расширения действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн гривен.

"Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, например, автосервис, барбершоп или расширить свой магазинчик, сыроварню, производство мебели и, собственно, любое дело - пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь", - сказал Зеленский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи призвал украинцев возвращаться из эмиграции.

"Нас - 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Южной и Северной Америке, в Австралии и в Африке, я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую успешную Украину я с радостью предоставлю украинское гражданство", - пообещал тогда Зеленский.

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