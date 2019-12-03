Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%

В госбюджет удалось привлечь более 4,65 млрд гривен.

Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%
Фото: LB.ua

Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку доходности по облигациям внутреннего государственного займа, номинированным в долларах, до 3,88%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

На аукционе во вторник, 3 декабря, Министерство финансов предложило инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяцев, 3 года, а также ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте со сроком обращения 1,2 и 2 года.

"Украине впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%. Благодаря эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, средневзвешенная доходность 1,2-летних ОВГЗ номинированных в долларах США, по итогам аукциона составила 3,88% (снижена на 362 базисных пункта). Средневзвешенная доходность двухлетних бумаг, по сравнению с предыдущим аукционом практически не изменилась и составила 4,08%", - отмечают в Минфине.

Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

В общем, по итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 4,655 млрд грн (3-месячные ОВГЗ - 55,4 млн грн; 3-летние ОВГЗ - 3,09 млрд грн; 1,2-летние ОВГЗ, номинированные в долларах США - 18,8 млн грн; 2-летние ОВГЗ номинированные в долларах США - 35 млн грн).

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