Рада отменила монополию государства на производство спирта

Закон вводится в действие с июля 2020 года.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №2300 об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года.

Законопроект предполагает, что производством спирта сможет заниматься любая компания, которая получит необходимую лицензию. Для получения лицензии предприятие должно быть оборудовано круглосуточными системами видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а их отключение будет основанием для отзыва лицензии. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП "Укрспирт".

Оптовая торговля пищевым спиртом также будет осуществляться по лицензии. Этиловый спирт для медицинских и ветеринарных целей смогут продавать медучреждения и компании зооветеринарной поставки независимо от формы собственности при наличии лицензии.

Верховна Рада #Рада9 прийняла Закон щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового ?? https://t.co/jEEUh6UzFo pic.twitter.com/XefSDnbW2h — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 3, 2019

Законопроект предполагает полную либерализацию экспорта спирта, а его импорт до 1 января 2024 года будет разрешен только уполномоченным Кабмином государственным предприятиям.

Необходимость принятия законопроекта президент объяснил резким снижением производства легального пищевого спирта, связанного с сокращением экспорта и ростом теневого оборота - он вырос с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году.