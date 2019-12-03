?Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"

Его подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата, миллиардера Константина Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и кредит" и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ об избрании Жеваго меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание. Указанное постановление суда об избрании меры пресечения является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября Жеваго был объявлен в розыск Государственным бюро расследований Украины в связи с подозрениями в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит", объявленного банкротом в 2015 году. В сентябре Жеваго не пришел в ГБР на вручение подозрения, после чего бюро объявило его в нацрозыск.

Кроме того, Жеваго также вменяют декларирование недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса), а именно - отсутствие в декларации наличия финансовых обязательств на сумму более 10 млн гривен в 2015 и 2016 годах, а также более 9 млн гривен в 2017 году.

По данным агентства "Украинские новости", бизнесмен продолжительное время находится за границей.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру "ProZorro.Продажи" Алексею Мовчану. Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 млрд долларов.