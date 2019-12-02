В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч

СБУ обнаружила контрабандный ввоз исторических и культурных ценностей из Восточной Азии на $300 тысяч. Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"На пост "Восточный" Киевской городской таможни ГФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза - иностранец, длительное время проживающий в Украине. Мужчина задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

При осмотре груза правоохранители обнаружили, что часть вещей не соответствует заявлению таможенной декларации. Эксперты подтвердили, что в контейнерах находятся антикварные предметы интерьера в восточном стиле. Это старинное холодное оружие, предметы быта и мебель. Некоторые из экспонатов датированы ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения дальнейших экспертиз.

По факту контрабанды культурных ценностей следователи начали уголовное производство.

Напомним, в коне ноября СБУ блокировала незаконный вывоз из Украины танковых двигателей.

Во время обысков по адресу коммерческой структуры, связанной с фигурантами уголовного производства, правоохранители обнаружили 20 дизельных двигателей марки УТД20, которые готовились к вывозу за границу. Эти моторы устанавливаются на БМП-1, БМП-2 и относятся к товарам военного назначения. Кроме того, у злоумышленников обнаружили 21 корпус и другие запчасти к комплектации двигателей.