Зеленский подтвердил выделение 1,8 млрд гривен на школьное оборудование в регионах

800 млн выделено на техническое обеспечение, в частности на школьные лаборатории.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении подтвердил, что правительство выделило один миллиард 800 миллионов гривен на оборудование для школ Украины.

В частности, 600 млн уйдут на закупку школьных автобусов, 400 млн на ремонт школьных столовых и 800 млн на техническое обеспечение школ, в частности на учебные лаборатории.

"Мы выделили 600 млн на школьные автобусы именно для школьной местности, выделили еще 400 млн на ремонт школьных столовых. Также мы очень хотим и работаем над программой улучшения питания в школах. Мне кажется, что эти деньги только начало. Мы выделили еще 800 млн на техническое обеспечение наших школ. Особенно это касается лабораторий с математики, физики и химии. В целом есть идея чтобы следующий 2020 год был годом математики в Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин выделил 1,1 млрд гривен на финансирование образовательной сферы. В частности, упоминалось о 600 млн грн на школьные автобусы в селах; 400 млн грн - на ремонт для столовых; 55,3 млн грн - на оборудование для спецшкол и учебно-реабилитационных центров; а также 44,3 млн грн - на обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях школ.

Коды для вставки в блог\форум




Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия запустит "Турецкий поток" 8 январяРоSSия запустит "Турецкий поток" 8 января
Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыскЭкс-главу правления VAB Банка объявили в розыск
Кабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООСКабмин утвердил кредиты на жилье для переселенцев и ветеранов ООС
"Нафтогаз" направила ходатайство в латвийский суд с требованиями ареста активов "Газпрома" в Латвии"Нафтогаз" направила ходатайство в латвийский суд с требованиями ареста активов "Газпрома" в Латвии
Полиция и СБУ пришли с обыском в "Укргаздобычу"Полиция и СБУ пришли с обыском в "Укргаздобычу"
Блок рекламы


Похожие новости
Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"
Фонд госимущества продал три объекта за 108,5 млн гривенФонд госимущества продал три объекта за 108,5 млн гривен
АМКУ привлек в госбюджет 723 млн гривен штрафов за 2015-2019 годыАМКУ привлек в госбюджет 723 млн гривен штрафов за 2015-2019 годы
Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, - ЗеленскийРетроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, - Зеленский
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривенНБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
Монеты номиналом 5 гривен войдут в обращение с 20 декабряМонеты номиналом 5 гривен войдут в обращение с 20 декабря
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа
Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВОбщая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВ
Арестованную Херсонскую нефтеперевалку продали за 200 млн гривенАрестованную Херсонскую нефтеперевалку продали за 200 млн гривен
Обучение "Слуг народа" в Трускавце обошлось в 11,2 млн гривенОбучение "Слуг народа" в Трускавце обошлось в 11,2 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости