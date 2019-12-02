TSMC стала самой дорогой компанией Азии, обойдя Samsung

У тайваньской полупроводниковой кузницы TSMC дела идут отлично: в настоящее время компания является безоговорочным лидером производства чипов, технологически обходя даже Intel , которая годами обладала передовыми мощностями. Неудивительно, что TSMC недавно стала крупнейшей и самой дорогостоящей компанией Азии с рыночной капитализацией более 8,02 трлн новых тайваньских долларов, что равняется примерно $262,75 млрд.

Став крупнейшей азиатской компанией по рыночной капитализации, TSMC впервые за всю историю существования превзошла по этому параметру южнокорейскую Samsung Electronics. Кстати, последняя тоже занимается передовым контрактным производством чипов, помимо остальной своей деятельности.

Оснований для того, чтобы стать столь влиятельной компанией, у TSMC достаточно. Во-первых, она предоставляет клиентам возможность выбора широкого спектра производственных норм, независимо от того, идёт ли речь о последних 7-нм ULV или более старых, включая довольно древнюю 180-нм печать. У клиентов имеется выбор: использовать что-то старое и менее дорогое или что-то более новое для высокой производительности и меньшего энергопотребления. Кроме того, TSMC реинвестирует большую часть своей прибыли в исследования и разработки, чтобы оставаться конкурентоспособной и вовремя предоставлять своим клиентам самые актуальные технологии.

Третья причина стать крупнейшей компанией в Азии заключается в том, что TSMC создаёт лояльную базу своих клиентов. Даже если компания собирается обратиться к услугам TSMC только один раз, TSMC предлагает гибкие поставки. Такие крупные клиенты, как Apple , HiSilicon, NVIDIA, AMD позволяют загружать самые передовые производственные мощности и развивать полупроводниковые технологии.



