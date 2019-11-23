Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВ

Первые места заняли "Моршинська", "Нова пошта" и Rozetka.

Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд, - рейтинг НВ
Фото: НВ

Журнал "НВ" составил ежегодный рейтинг 100 самых дорогих брендов Украины. Первые позиции в нем заняли "Моршинська", "Нова пошта" и Rozetka.

Рейтинг брендов опубликован в журнале №43 за 21 ноября 2019 года.

Авторы рейтинга издания отмечают, что общая стоимость всех 100 брендов за 2019 год повысилась на 4,7% и достигла $6,2 млрд.

При этом фармацевтика по итогам нынешнего года с большим отрывом возглавила топ-5 отраслей, подорожавших по суммарной стоимости брендов. Для фармацевтики показатель роста составил 203%, тогда как ближайшие соседи по рейтингу, финансовые услуги и молочная промышленность, выросли на 33% и 26% соответственно. Самым дорогим фармацевтическим брендом в рейтинге признана "Дарница".

"НВ" также разбирает несколько кейсов ребрендинга, который украинские компании провели в нынешнем году.

По словам маркетинг-директора "Фокстрот" Натальи Ставрати, ее компания стала "общаться более иронично, на более простом языке", чтобы привлечь в торговую сеть молодых покупателей.

В качестве другого примера "НВ" приводит компанию "Дарница", новый логотип которой представляет собой букву "d", стилизованную под микроскоп.

"Микроскоп – это символ исследований, инноваций, поиска. Мы видим "Дарницу" именно такой - ищущей новое, разрабатывающей лекарства, нужные пациентам", - объяснил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он подчеркнул, что ребрендинг – это элемент новой стратегии, а не просто новый логотип.

"Дарница" – компания с большой историей, мы хотим сделать ее современнее, динамичнее. Для нас важно, чтобы "Дарница" стала узнаваемым международным брендом. Мы хотим, чтобы украинцы гордились компанией, которая работает на международной арене", - добавил Шимкив.

Он также сообщил, что вместе с новым логотипом у "Дарницы" появились и новые ценности: наследие, амбициозное лидерство, ответственность и extreme ownweship (обостренное чувство собственника).

Как объясняет "НВ", стоимость каждого бренда рассчитывала компания MPP Consulting. Методология оценки основана на финансовых результатах компаний – владельцев марок. Учитывались также и другие факторы: географическое покрытие продаж, технологическая составляющая, выпускаемая продукция и инвестиционная привлекательность отрасли.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Названа среднемесячная сумма расходов на еду в УкраинеНазвана среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
Кабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - СкалецкаяКабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - Скалецкая
Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мираБилл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира
В Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участкиВ Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участки
СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривенСБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мираБилл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира
Минэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержкиМинэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержки
Украина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынкахУкраина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынках
Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследованиеИз Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследование
ВАКС арестовал четвертого подозреваемого в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банкаВАКС арестовал четвертого подозреваемого в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
TSMC потратит $6,6 млрд на модернизацию и расширение производства в I квартале 2020 годаTSMC потратит $6,6 млрд на модернизацию и расширение производства в I квартале 2020 года
Бахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банковБахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банков
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банкаНАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
Левочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИЛевочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИ
Virgin Galactic вышла на биржу — компанию оценили в $1,5 млрдVirgin Galactic вышла на биржу — компанию оценили в $1,5 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости