СБУ задержала участника схемы незаконной добычи угля в ОРДЛО

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории РоSSии.

Служба безопасности Украины задержала одного из участников схемы незаконной добычи угля в ОРДЛО и его дальнейшей поставки в Украину и страны Европы. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую членами НЗФ на захваченных украинских угольных объединениях в Донецкой и Луганской областях ", - говорится в сообщении.

Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик.

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории РоSSии. Уголь по поддельным документам реализовывали в украинские ТЭЦ и в страны ЕС .

Одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.