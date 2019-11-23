СБУ задержала участника схемы незаконной добычи угля в ОРДЛО

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории РоSSии.

СБУ задержала участника схемы незаконной добычи угля в ОРДЛО
Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безопасности Украины задержала одного из участников схемы незаконной добычи угля в ОРДЛО и его дальнейшей поставки в Украину и страны Европы. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую членами НЗФ на захваченных украинских угольных объединениях в Донецкой и Луганской областях ", - говорится в сообщении.

Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик.

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории РоSSии. Уголь по поддельным документам реализовывали в украинские ТЭЦ и в страны ЕС.

Одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево, организовали противоправную добычу полезных ископаемых на территории закрытой шахты "Горняк". Выборка угля на подпольном предприятии происходила круглосуточно, в две смены, без соблюдения каких правил безопасности. Работало на нем более 30 горняков. Убыток государству оценили на 8 миллионов гривен.

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