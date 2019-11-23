Евросоюз выделит 25 млн евро на е-управление в Украине

В Минцифре создали "Цифровой спецназ" для мониторинга и анализа закупок в IT.

Евросоюз выделит 25 млн евро на е-управление в Украине

С 2020 года Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро на развитие электронного управления.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает hromadske.

"Если говорить о политике министерства с точки зрения финансирования, то у нас есть несколько действующих хороших международных проектов. Мы уже прошли большой аудит, очень сложную защиту проекта, и ЕС с нового года выделяет 25 млн евро именно на электронное управление министерства", - сказал Алексей Вискуб.

По словам Алексея Вискуба, совокупный бюджет на цифровую трансформацию довольно большой и его планируют оптимизировать. Для этого в Минцифре создали команду под названием "Цифровой спецназ", которая ежедневно занимается глубоким мониторингом и анализом закупок в IT.

Ранее сообщалось, что Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Названа среднемесячная сумма расходов на еду в УкраинеНазвана среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
Кабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - СкалецкаяКабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - Скалецкая
Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мираБилл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира
В Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участкиВ Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участки
СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривенСБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Названа среднемесячная сумма расходов на еду в УкраинеНазвана среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
Кабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - СкалецкаяКабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - Скалецкая
Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млнУкрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн
Группа ДТЭК разместила зеленые еврооблигацииГруппа ДТЭК разместила зеленые еврооблигации
"Нафтогаз" разместил семилетние евробонды на $500 млн под 7,625% годовых"Нафтогаз" разместил семилетние евробонды на $500 млн под 7,625% годовых
Импорт электроэнергии из РФ увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, - экспертИмпорт электроэнергии из РФ увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, - эксперт
ЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВтЕБРР поможет Украине построить сеть хранилищ электроэнергии на 220 МВт
Найденную на кухне пожилой француженки картину Чимабуэ продали за рекордные 24 млн евроНайденную на кухне пожилой француженки картину Чимабуэ продали за рекордные 24 млн евро
Metro Cash&Carry после 8-летнего перерыва возобновила развитие сети в УкраинеMetro Cash&Carry после 8-летнего перерыва возобновила развитие сети в Украине
Украинцы признаны самыми бедными в ЕвропеУкраинцы признаны самыми бедными в Европе
Последние новости
Подгружаем последние новости