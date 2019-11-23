Евросоюз выделит 25 млн евро на е-управление в Украине
В Минцифре создали "Цифровой спецназ" для мониторинга и анализа закупок в IT.
С 2020 года Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро на развитие электронного управления.
Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает hromadske.
"Если говорить о политике министерства с точки зрения финансирования, то у нас есть несколько действующих хороших международных проектов. Мы уже прошли большой аудит, очень сложную защиту проекта, и ЕС с нового года выделяет 25 млн евро именно на электронное управление министерства", - сказал Алексей Вискуб.
По словам Алексея Вискуба, совокупный бюджет на цифровую трансформацию довольно большой и его планируют оптимизировать. Для этого в Минцифре создали команду под названием "Цифровой спецназ", которая ежедневно занимается глубоким мониторингом и анализом закупок в IT.
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