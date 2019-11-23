НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов

По информации источников, миссию больше всего "задел обман" касательно рынка земли.

НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
Фото: publika.md

Миссия МВФ уехала из Украины без достижения договоренностей о новой программе. Об этом сообщает "Новое Время" со ссылкой на два источника.

Миссия пробыла в столице до пятницы, 22 ноября.

Источник заявил, что олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ - два главных вопроса для МВФ.

Он также отметил, что любой компромисс с бывшими собственниками ПриватБанка неприемлем.

"Да, любой компромисс неприемлем, так он подтвердит влияние Коломойского. А если оно высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?" - сказал источник.

Также миссия жаловалась, что земельная реформа не принимается в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили.

"МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, так как есть риск что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок", - высказался источник.

Отмечается, что миссию больше всего "задел обман" касательно рынка земли.

Отсутствие результатов в переговорах с миссией МВФ подтвердил также специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Дважды подряд миссия Фонда прилетает в Украину и дважды подряд не может достичь договоренностей. И это пугает. Потому что если уже второй раз подряд украинская власть не может убедить миссию МВФ в своей преданности реформам, то это означает, что может случится и третий. И это означает, что уверенность рынков может пошатнуться", - сообщил Фурса в своем фейсбук.

По его мнению, украинская власть не смогла доказать, что красные линии не будут перейдены.

"Более того, когда миссия МВФ вернулась Коломойский устроил показательную демонстрацию силы, как вербально, через интервью, угрожая забрать банк назад, как силой и подконтрольными судебными решениями, так и действиями. Это и протесты по ходу переговоров и действия украинских силовиков относительно независимого Национального Банка. И все это позволил сделать президент. В результате, миссия уезжает. В результате, рейтинговое агентство Moody’s не повышает рейтинг Украины, как все ожидали, оставляя его на очень низком уровне", - написал экономист.

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