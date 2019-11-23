НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов

Миссия МВФ уехала из Украины без достижения договоренностей о новой программе. Об этом сообщает "Новое Время" со ссылкой на два источника.

Миссия пробыла в столице до пятницы, 22 ноября.

Источник заявил, что олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ - два главных вопроса для МВФ .

Он также отметил, что любой компромисс с бывшими собственниками ПриватБанка неприемлем.

"Да, любой компромисс неприемлем, так он подтвердит влияние Коломойского. А если оно высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?" - сказал источник.

Также миссия жаловалась, что земельная реформа не принимается в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили.

" МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, так как есть риск что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок", - высказался источник.

Отмечается, что миссию больше всего "задел обман" касательно рынка земли.

Отсутствие результатов в переговорах с миссией МВФ подтвердил также специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Дважды подряд миссия Фонда прилетает в Украину и дважды подряд не может достичь договоренностей. И это пугает. Потому что если уже второй раз подряд украинская власть не может убедить миссию МВФ в своей преданности реформам, то это означает, что может случится и третий. И это означает, что уверенность рынков может пошатнуться", - сообщил Фурса в своем фейсбук.

По его мнению, украинская власть не смогла доказать, что красные линии не будут перейдены.