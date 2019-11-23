Апелляционный суд признал законность решения НБУ о банкротстве банка Жвании

Суд подтвердил законность отнесения банка к категории неплатежеспособных.

Апелляционный суд признал законность решения НБУ о банкротстве банка Жвании
Фото: diamantbank.ua

Шестой апелляционный административный суд подтвердил законность отнесения к категории неплатежеспособных Диамантбанка, основными владельцами которого являются Игорь Керезь и Давид Жвания.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Так, суд отказал в удовлетворении жалоб ООО ПФК" Энергоинвест "(истец), ООО" Интер-Вент ", ООО" Техно-Инвест "и Игоря Керезя (третьи лица на стороне истца) и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым была подтверждена законность решения Нацбанка об отнесении банке к категории неплатежеспособных.

Напомним, 24 апреля 2017 года в Диамантбанк была введена временная администрация. Сообщалось, что банк не смог выполнить свои обязательства по докапитализации, предусмотренные планом реструктуризации, в результате чего норматив достаточности регулятивного капитала (Н2) по состоянию на 1 апреля оказался ниже минимально допустимого уровня 5%.

Диамантбанк стал пятым банком, закрытым в 2017 году. Первым был Платинум Банк - 10 января, вторым - НК Банк - 19 января, третьим - Фортуна-банк - 26 января, четвертым - Вектор банк - 2 марта.

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