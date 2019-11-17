Кабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - Скалецкая

Скалецкая выразила надежду, что проблема задолженности по зарплатам медработников в этом году будет в последний раз.

Кабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам, - Скалецкая
Фото: kmu.gov.ua

Сегодня, 15 ноября Кабмин рассмотрит вопрос о выделении 700 млн грн для погашения задолженности по зарплате медикам в регионах. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, возникла задолженность по зарплате в некоторых регионах Украины. Сегодня на заседании правительства проголосуют за выделение 700 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции на регионы для покрытия задолженности по зарплатам", - сказал она во время "часа правительства" в Верховной Раде.

Скалецкая также обратилась с просьбой к депутатам "работать в регионах с местными властями, с местными советами, чтобы они дофинансировали медучреждения, собственниками которых они являются".

Министр отметила, что Минздрав намерен до конца 2019 года дофинансировать еще ряд программ на общую сумму 300 млн грн.

"Думаю, что до конца года мы еще найдем возможность дофинансировать около 300 млн грн для покрытия потребностей, которые сегодня возникли в регионах", - сказал она.

Скалецкая выразила надежду, что проблема, возникающая к концу года из-за задолженности по зарплате работникам бюджетных медучреждений "в этом году будет в последний раз", так как с 1 апреля 2020 года бюджетные медучреждения войдут в реформирование.

"Раньше у нас эта проблема была каждый раз, каждый год была задолженность по зарплате, и каждый год Минздрав выискивал средства для погашения задолженности. С 1 апреля медучреждения будут действовать на основании других организационных принципов, а задолженность, таким образом, будет полностью ликвидирована, а зарплата будет зависеть только от управленских навыков руководителя медучреждения", - сказал она.

Напомним, с 1 апреля 2020 года бюджетные медучреждения всех уровней медицинской помощи будут финансироваться через Национальную службу здоровья (НСЗУ), получая оплату за оказанные медицинские услуги в рамках Программы медицинских гарантий(ПМГ).

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