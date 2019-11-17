Миссия МВФ приступила к работе в Киеве

Ее возглавил Рон ван Роден.

Миссия МВФ приступила к работе в Киеве
Фото: Inform-ua.info

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом 14 ноября прибыла в Киев и уже приступила к работе, пишет УНИАН со ссылкой на данные постоянного представительства МВФ в Киеве.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - сказал представитель Фонда.

МВФ продолжит обсуждение с украинскими властям трехлетней программы поддержки EFF, в рамках которой планировалось выделить 5-6 млрд долларов.

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что хотя представители фонда покинули Украину без новой программы, переговоры находятся в активной фазе.

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе stand by.



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