Суд запретил продавать имущественный комплекс завода "Маяк"

Оно было выставлено на торги на электронном аукционе.

Суд запретил продавать имущественный комплекс завода "Маяк"
Фото: #facebook#.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева предотвратила незаконное отчуждение государственного имущественного комплекса "Завод Маяк", входящего в концерн "Укроборонпром". Чтобы не допустить продажу на электронном аукционе СЕТАМ имущества завода общей площадью около 20 тыс. кв. м, прокуратура отправила ходатайство в Голосеевский районный суд.

Об этом сообщили на странице прокуратуры Киева в Facebook.

"Бывший чиновник предприятия за вознаграждение обещал представителю коммерческой структуры способствовать в покупке комплекса через систему СЕТАМ за 60 млн гривен. По его словам, это в два раза меньше реальной стоимости имущества", - сообщили правоохранители.

Организатора схемы задержали, однако комплекс все равно был выставлен Государственной исполнительной службой на торги с начальной стоимостью 62 млн гривен.

Для предотвращения отчуждения и проверки данных о возможном искусственном занижении стоимости объекта прокуратура и обратилась в суд, который удовлетворил ходатайство об аресте.

29 ноября на СЕТАМ запланированы торги по продаже помещения арестованного транспортного цеха завода "Маяк" на проспекте Степана Бандеры, 20а в Киеве. Недвижимость общей площадью 19585,1 кв. м выставлена на продажу за 62 млн гривен. СЕТАМ рекламирует актив как "привлекательную для девелоперов площадку для сооружения коммерческих проектов".

Напомним, 5 ноября сотрудники Службы безопасности задержали бывшего заместителя генерального директора завода "Маяк" на получении $200 тыс. взятки. Он пытался заработать $2,5 млн на продаже имущества госконцерна "Укроборонпром".

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