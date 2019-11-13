Коломойский и Боголюбов выплатили Приватбанку 10 млн фунтов судебных расходов

Деньги были положены по решению Апелляционного суда Лондона от 15 октября.

?Коломойский и Боголюбов выплатили Приватбанку 10 млн фунтов судебных расходов
Фото: delo.ua

Бывшие акционеры Приватбанка выплатили ему 10 млн фунтов стерлингов по решению Апелляционного суда Лондона.

Об этом говорится в сообщении банка.

Деньги были положены по решению Апелляционного суда Лондона от 15 октября, который подтвердил наличие у Высокого суда Лондона юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по факту мошенничества.

В то время как Коломойский и Боголюбов оплатили свою часть обязательства, шесть корпоративных ответчиков - английские компании и компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, которые, как заявлено банком, подконтрольны Коломойскому и Боголюбову, - перечислили не все деньги. Они попросили суд дать больше времени для выплаты остатка.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также компаний, которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

В ноябре 2018 года лондонский суд решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка.

В октябре 2019 года апелляционный суд отменил это решение.

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