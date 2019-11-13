Коломойский и Боголюбов выплатили Приватбанку 10 млн фунтов судебных расходов
Деньги были положены по решению Апелляционного суда Лондона от 15 октября.
Бывшие акционеры Приватбанка выплатили ему 10 млн фунтов стерлингов по решению Апелляционного суда Лондона.
Об этом говорится в сообщении банка.
Деньги были положены по решению Апелляционного суда Лондона от 15 октября, который подтвердил наличие у Высокого суда Лондона юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по факту мошенничества.
В то время как Коломойский и Боголюбов оплатили свою часть обязательства, шесть корпоративных ответчиков - английские компании и компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, которые, как заявлено банком, подконтрольны Коломойскому и Боголюбову, - перечислили не все деньги. Они попросили суд дать больше времени для выплаты остатка.
Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также компаний, которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.
В ноябре 2018 года лондонский суд решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка.
В октябре 2019 года апелляционный суд отменил это решение.
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