АМКУ обнаружил у МХП признаки монополии на рынке курятины
Самым мощным участником рынка является агрохолдинг Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка.
Сегодня, 12 ноября Антимонопольный комитет Украины обнаружил признаки монополии на рынке курятины. Об этом свидетельствует отчет исследования рынка курятины в 2016-2018 годах.
Объемы производства курятины национальными производителями с каждым годом увеличиваются:
- в 2016 году объем рынка достиг 710,570 тыс тонн;
- в 2017 году - 769,532 тыс. тонн;
- в 2018 году - 776,461 тыс. тонн.
Рынок первичной реализации куриного мяса оценен как високонцентрований. Крупнейшим и самым мощным участником рынка является Группа «МХП» (Мироновский хлебопродукт) Юрия Косюка, которая имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения с частицами 55% в 2016 году, 46% в 2017 году и 45% в 2018 году.
Кроме того, по результатам 2019 года прогнозируется усиление рыночной концентрации и увеличение доли Группы «МХП» до 47% за счет увеличенных объемов производства курятины на второй очереди «Винницкой птицефабрики», которая была запущена в 2018 году.
Напомним, агрохолдинг МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке. Агрохолдинг также занимается растениеводством: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры - пшеницу, рапс - продает третьим лицам.
В феврале 2019 года агрохолдинг МХП получил разрешение антимонопольного комитета Словении на покупку компани Perutnina Ptuj, крупнейшего производителя мяса птицы и курятины в Юго-Восточной Европе.
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