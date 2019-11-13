КГГА проведет инвентаризацию "хрущевок"

В столице непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров жилого фонда.

КГГА проведет инвентаризацию "хрущевок"
Хрущевки на Нивках
Фото: smartclever.com.ua

На заседании Киевсовета 12 ноября, депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Минрегиона, в Киеве находится более 3 тыс. домов, относящихся к так называемому "устаревшего жилому фонду".

"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно совпадение", - отметила депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

Предполагается, КГГА в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда столицы.

Напомним, в четырех районах столицы наименованы 40 улиц. Теперь в Киеве есть улицы Амины Окуевой, Соломии Павлычко, Нила Хасевича и переулок Маруси Чурай.

Кроме того, комиссия Киевсовета одобрила переименование проспекта Комарова в честь Любомира Гузара.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТРКБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР
Группа ДТЭК разместила зеленые еврооблигацииГруппа ДТЭК разместила зеленые еврооблигации
НБУ объявил результаты стресс-тестирования банковНБУ объявил результаты стресс-тестирования банков
Иран на треть увеличил разведанные запасы нефтиИран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Урожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - МиловановУрожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - Милованов
Блок рекламы


Похожие новости
Бывшие арендаторы кинотеатра "Киев" проиграли иск против КГГАБывшие арендаторы кинотеатра "Киев" проиграли иск против КГГА
В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГАВ Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА
КГГА разрешила построить 51-метровый ТЦ в центре КиеваКГГА разрешила построить 51-метровый ТЦ в центре Киева
В КГГА заявили о росте средней зарплаты в Киеве на 18%В КГГА заявили о росте средней зарплаты в Киеве на 18%
Кинотеатр "Киев" закрыли на инвентаризациюКинотеатр "Киев" закрыли на инвентаризацию
В КГГА согласовали строительство ТРЦ на землях парка "Киото"В КГГА согласовали строительство ТРЦ на землях парка "Киото"
На аренду кинотеатра "Киев" претендуют пять компаний, – КГГАНа аренду кинотеатра "Киев" претендуют пять компаний, – КГГА
В КГГА опровергли информацию о закрытии кинотеатра "Киев"В КГГА опровергли информацию о закрытии кинотеатра "Киев"
КГГА: на модернизацию системы теплоснабжения Киева нужен €1 млрдКГГА: на модернизацию системы теплоснабжения Киева нужен €1 млрд
В КГГА рассказали, когда начнут сносить старые "хрущевки"В КГГА рассказали, когда начнут сносить старые "хрущевки"
Последние новости
Подгружаем последние новости