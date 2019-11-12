Adidas закрывает роботизированные фабрики в Германии и США

Компания Adidas объявила сегодня о намерении закрыть свои высокотехнологичные «роботизированные» заводы, расположенные на территории США и Германии. Эти фабрики создавались с целью приблизить производство к клиентам. Однако теперь представители компании объявили о том, что внедрение некоторых технологий в Азии будет «более экономичным и гибким».

Роботизированные заводы Adidas являются частью стремления компании удовлетворить запрос на быструю доставку новых моделей на приоритетные рынки. Изначально было объявлено о планах по формированию целой сети роботизированных фабрик. Немецкая компания, занимающаяся производством спортивной одеждой, не сообщила по какой причине было принято решение о закрытии фабрик, оказавшихся дорогостоящим и сложным проектом в плане внедрения технологий для создания продукции разного типа.

Представители Adidas говорили о том, что роботизированные фабрики помогли компании улучшить свои знания в сфере инновационного производства, но с течением времени в компании нашли новый подход к созданию продукции, который будет «более гибким и экономичным».

Напомним, производство обуви Adidas на немецкой роботизированной фабрике Speedfactory было запущено в 2016 году, а в 2017 году в США было открыто ещё одно аналогичное предприятие. Теперь же стало известно, что обе фабрики прекратят работу к апрелю 2020 года, а компания сосредоточит усилия на использовании технологий, которые уже были испытаны на некоторых азиатских производствах. Партнёры компании Adidas начнут использовать методы производства широкого ассортимента продукции за короткое время, не сосредотачиваясь на одних кроссовках. Кроме того, тестирование инновационных производственных процессов будет продолжено в немецкой лаборатории компании.



