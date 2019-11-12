Новый оператор ГТС подал заявку на лицензию по транспортировке газа

На завершение анбандлинга у Украины осталось полтора месяца.

Новый оператор ГТС подал заявку на лицензию по транспортировке газа
Фото: utg.ua

Компания "Оператор ГТС Украины" подала заявление в профильную нацкомиссию на получение лицензии по транспортировке газа.

Об этом говорится на сайте компании.

"ОГТСУ" должна получить лицензию до конца года, предпосылкой для этого должно стать успешное прохождение компанией сертификации как оператора газотранспортной системы национальным регулятором.

Компания ожидает предварительного заключения по сертификации от НКРЕКП, а до конца текущего года - финального вывода украинского и европейского регуляторов.

Напомним, что ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое сейчас является 100%-ной дочкой "Укртрансгаза", с нового года перейдет в управление компании "Магистральные газопроводы Украины". Процесс отделения газотранспортной системы из состава группы "Нафтогаз", или анбандлинг, - обязательное условие для подписания нового транзитного контракта с "Газпромом".

"ОГТСУ" с 1 июля осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и должна стать сертифицированным оператором ГТС вместо "Укртрансгаза".

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