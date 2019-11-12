В Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготами

Выплаты будут компенсироваться в денежном эквиваленте.

В Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготами
Фото: slovo.odessa.ua

С ноября 2019 года украинцы больше не будут получать квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг с учетом льгот и субсидий. Это связано с новым механизмом начислений, которые вступили в силу с 1 октября, сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины.

"Отныне льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения. Рассчитанные суммы льгот пересчитываются "Ощадбанком" для дальнейшего проведения ним расчета с предоставителем услуг за каждого конкретного льготника (в безналичной форме)", - уточнили в ведомстве.

Те льготники, которые подали заявление в органы соцзащиты на получение льгот наличкой, смогут получить выплаты в банке или на почте.

"В случае получения налички льготник должен полностью оплатить потребление услуг. Другие платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечисляет предоставитель услуг "Ощадбанк". Учитывая, что такой механизм внедряется впервые, из-за неточности в данных по техническим причинам могут быть случаи неначисления отдельным лицам за октября 2019 года", - предупредили в министерстве.

Напомним, с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Монетизированные субсидии пенсионерам выплачивают вместе с пенсией через банк или "Укрпоштой". Остальные субсидианты получают выплаты через "Ощадбанк".

В мае в Кабмине сообщили, что после монетизации субсидий коммунальные услуги оплатили до 85% населения.



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