?Бахматюк заявил о готовности поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих банков

Бывший владелец VAB - один из крупнейших должников Нацбанка.

Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что готов поэтапно выплатить 8 млрд грн по долгам своих обнакротившихся банков VAB и "Финансовая инициатива".

Об этом говорится в его обращении к президенту Владимиру Зеленскому, которое обнародовано на сайте "Укрлендфарминга".

Бахматюк заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и НБУ конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

"Подобного предложения не делал ни один из владельцев ликвидируемых или признанных неплатежеспособными банков. Последний раз мы свое предложение официально озвучили 27 октября, а вчера были проведены следственные действия, обыски, задерживаются наши сотрудники по давно исследованным фактам. Фактически НАБУ берет на себя полноту власти назначать виновных, а не проводить уголовный процесс", - сказал он.

В комментарии "Интерфаксу-Украина" Бахматюк сказал, что готов внести 500 млн грн гарантийного взноса, а дальше ежегодно выплачивать по миллиарду гривен.

"Это предложение остается в силе, и я активно работаю над обеспечением такого финансирования", - сказал он. Бахматюк уточнил, что последнюю неделю проводил активные переговоры на Ближнем Востоке, в частности с представителями компании Cargill.

По его словам, "Укрлендфарминг" генерирует ежегодно 2,5 млн тонн зерновых и под такие товарные потоки способна была бы привлекать деньги, необходимые для поэтапной выплаты долгов.

"Мы не ожидали таких шагов, так как, по нашей информации, Фонд гарантирования активно работал над нашим предложением. Это попытка поломать всю договоренность и показать внешним инвесторам, что это не сработает. Это какой-то сюр и двойные стандарты", – прокомментировал Бахматюк следственные действия НАБУ.

Напомним, что 11 ноября детективы НАБУ по подозрению в завладении средствами выданного в 2014 году стабилизационного кредита VAB банку в сумме 1,2 млрд грн задержали семерых человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB Банка и компаний, связанных с экс-владельцем банка.