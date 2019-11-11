НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка

Среди задержанных - глава правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук.

НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
Фото: truth-about-bahmatuk.com

Национальное антикоррупционное бюро задержало 7 бывших и действующих чиновников Национального банка Украины У и "ВиЭйБи банка" по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". Речь идет о бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка"", - говорится в сообщении.

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия. Детали - позже", - отметили в НАБУ.

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления

Александра Писарука. С июля 2014 год по декабрь 2015 года он занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

В сентябре 2018 сообщалось, что НАБУ открыло дело против VAB банка, которое уже было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

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