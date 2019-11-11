НАБУ пришло Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ

Александр Писарук - бывший первый заместитель ныне опальной главы НБУ Валерия Гонтаревой.

НАБУ пришло Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
Фото: retro-shlager.ru

Сотрудники НАБУ сейчас находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник.

Александр Писарук - бывший первый заместитель ныне опальной главы НБУ Валерия Гонтаревой, которая находится в Лондоне.

Близкий к ситуации источник сообщил НВ, что представители НАБУ находятся в офисе Раффайзен Банка с целью задержания Писарука.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник в Райффайзене подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался сообщить детали - по какой причине.

Напомним, ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

В конце августа экс-главу НБУ сбила машина в Лондоне.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТРКБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР
"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию
Группа ДТЭК разместила зеленые еврооблигацииГруппа ДТЭК разместила зеленые еврооблигации
НБУ объявил результаты стресс-тестирования банковНБУ объявил результаты стресс-тестирования банков
Иран на треть увеличил разведанные запасы нефтиИран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банкаНАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НБУ объявил результаты стресс-тестирования банковНБУ объявил результаты стресс-тестирования банков
Главный юрисконсульт Нацбанка задержана на взятке в $15 тыс.Главный юрисконсульт Нацбанка задержана на взятке в $15 тыс.
Укрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млнУкрэксимбанк размещает 10-летние еврооблигации на $100 млн
Левочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИЛевочкины контролировали долю в банке, причастном к отмыванию $20 млрд, - СМИ
"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию
ГБР подозревает руководство "Вектор Банка" в присвоении 28 миллионов гривенГБР подозревает руководство "Вектор Банка" в присвоении 28 миллионов гривен
НБУ признал Дениса Горбуненко фактическим контролером банка "Сич"НБУ признал Дениса Горбуненко фактическим контролером банка "Сич"
Все банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBANВсе банки Украины полностью перешли на международный стандарт IBAN
Нацбанк повысил тарифы на обеспечение банков банкнотами крупного номиналаНацбанк повысил тарифы на обеспечение банков банкнотами крупного номинала
Последние новости
Подгружаем последние новости