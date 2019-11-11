НАБУ пришло Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
Александр Писарук - бывший первый заместитель ныне опальной главы НБУ Валерия Гонтаревой.
Сотрудники НАБУ сейчас находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник.
Александр Писарук - бывший первый заместитель ныне опальной главы НБУ Валерия Гонтаревой, которая находится в Лондоне.
Близкий к ситуации источник сообщил НВ, что представители НАБУ находятся в офисе Раффайзен Банка с целью задержания Писарука.
В свою очередь, высокопоставленный чиновник в Райффайзене подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался сообщить детали - по какой причине.
Напомним, ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.
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