НАБУ пришло Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ

Сотрудники НАБУ сейчас находятся в офисе одного из крупнейших банков Украины - Райффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник.

Александр Писарук - бывший первый заместитель ныне опальной главы НБУ Валерия Гонтаревой, которая находится в Лондоне.

Близкий к ситуации источник сообщил НВ, что представители НАБУ находятся в офисе Раффайзен Банка с целью задержания Писарука.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник в Райффайзене подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался сообщить детали - по какой причине.

Напомним, ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом .

В конце августа экс-главу НБУ сбила машина в Лондоне.