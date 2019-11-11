"Нафтогаз" увеличил цену на газ для населения на 14,7% в ноябре

В НАК отмечают, что это - самая низкая ноябрьская цена с 2016 года.

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре увеличит цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 14,7% (на 626,24 гривен) по сравнению с ценой прошлого месяца - до 4,899 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров (без учета НДС и стоимости транспортировки).

Об этом сообщается на сайте НАКа.

В "Нафтогазе" также подчеркнули, что эта цена является самой низкой ноябрьской ценой с 2016 года.

Отмечается, что в этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от НАК "газовый запас" (4 тыс. 874,42 гривен), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства.

Напомним, в августе "Нафтогаз" запустил новый продукт для бытовых потребителей под названием "Газовый запас", по которому бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.