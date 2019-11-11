Иран на треть увеличил разведанные запасы нефти

Новое нефтяное месторождение на 50 млрд баррелей открыто на юге страны.

Иран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Фото: susanin.udm.ru

Национальное управление по разведке иранской нефтяной компании обнаружило месторождение нефти, запасы которого оцениваются в более чем 50 миллиардов баррелей.

Об этом 10 ноября заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает FARS.

"Я сообщаю Белому дому, что за те дни, когда вы ввели санкции в отношении экспорта иранской нефти, рабочие и инженеры страны обнаружили 53 миллиарда баррелей имеющихся запасов нефти", - добавил Рухани.

По словам Рухани, обнаруженное месторождение расположено в богатой нефтью провинции Ирана Хузестан на площади 24 тысяч квадратных километров.

"Объявление президента Рухани означает, что доказанные запасы нефти Ирана будут увеличены на треть. В настоящее время Иран утверждает, что у него есть около 150 миллиардов баррелей доказанных запасов сырой нефти", - отмечает издание.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТРКБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР
"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию
Группа ДТЭК разместила зеленые еврооблигацииГруппа ДТЭК разместила зеленые еврооблигации
НБУ объявил результаты стресс-тестирования банковНБУ объявил результаты стресс-тестирования банков
Индия заблокировала создание крупнейшей ЗСТ в миреИндия заблокировала создание крупнейшей ЗСТ в мире
Блок рекламы


Похожие новости
Запасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимумаЗапасы газа в украинских хранилищах достигли десятилетнего максимума
Запасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 20 млрд куб. мЗапасы газа в украинских хранилищах достигли целевого уровня 20 млрд куб. м
В 2019 году регистрация ФОП упала на треть — статистика OpendatabotВ 2019 году регистрация ФОП упала на треть — статистика Opendatabot
Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти из-за атаки дронов на нефтяные заводыСаудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти из-за атаки дронов на нефтяные заводы
Запасы газа в украинских хранилищах превысили 19 млрд кубометровЗапасы газа в украинских хранилищах превысили 19 млрд кубометров
Запасы газа в подземных хранилищах превысили семилетний максимумЗапасы газа в подземных хранилищах превысили семилетний максимум
Запасы газа в подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометровЗапасы газа в подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометров
США ввели новые антииранские санкцииСША ввели новые антииранские санкции
Запасы газа в украинских хранилищах достигли семилетнего максимумаЗапасы газа в украинских хранилищах достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометровЗапасы газа в подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометров
Последние новости
Подгружаем последние новости