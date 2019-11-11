Иран на треть увеличил разведанные запасы нефти
Новое нефтяное месторождение на 50 млрд баррелей открыто на юге страны.
Национальное управление по разведке иранской нефтяной компании обнаружило месторождение нефти, запасы которого оцениваются в более чем 50 миллиардов баррелей.
Об этом 10 ноября заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает FARS.
"Я сообщаю Белому дому, что за те дни, когда вы ввели санкции в отношении экспорта иранской нефти, рабочие и инженеры страны обнаружили 53 миллиарда баррелей имеющихся запасов нефти", - добавил Рухани.
По словам Рухани, обнаруженное месторождение расположено в богатой нефтью провинции Ирана Хузестан на площади 24 тысяч квадратных километров.
"Объявление президента Рухани означает, что доказанные запасы нефти Ирана будут увеличены на треть. В настоящее время Иран утверждает, что у него есть около 150 миллиардов баррелей доказанных запасов сырой нефти", - отмечает издание.
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09.11.2019 12:20