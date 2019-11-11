Иран на треть увеличил разведанные запасы нефти

Национальное управление по разведке иранской нефтяной компании обнаружило месторождение нефти, запасы которого оцениваются в более чем 50 миллиардов баррелей.

Об этом 10 ноября заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает FARS.

"Я сообщаю Белому дому, что за те дни, когда вы ввели санкции в отношении экспорта иранской нефти, рабочие и инженеры страны обнаружили 53 миллиарда баррелей имеющихся запасов нефти", - добавил Рухани.

По словам Рухани, обнаруженное месторождение расположено в богатой нефтью провинции Ирана Хузестан на площади 24 тысяч квадратных километров.