В прифронтовой Авдеевке закрыли нелегальную АЗС
Описаны 28 тонн горюче-смазочных материалов на 800 тыс. гривен и оборудование на 2,7 млн гривен.
Спецподразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы прекратила деятельность незаконной автозаправочной станции (АЗС) в Авдеевке Донецкой области.
Об этом сообщает прессслужба штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.
Отмечаетсяя, что дельцы продавали горюче-смазочные материалы без соответствующих разрешительных документов, а также документов о происхождении ГСМ.
Сотрудниками ГФС было описано 28 тонн горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо) на сумму 800 тыс. гривен и оборудование (резервуары и топливно-раздаточные колонки) на сумму 2,7 млн гривен.
Всего из незаконного оборота изъято товара на сумму 3,5 млн гривен.
Админматериалы направлены в суд.
Напомним, в январе на двух подпольных АЗС в Запорожье изъяли 37 тонн дизтоплива.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
08.11.2019 11:05
08.11.2019 13:11