В прифронтовой Авдеевке закрыли нелегальную АЗС

Описаны 28 тонн горюче-смазочных материалов на 800 тыс. гривен и оборудование на 2,7 млн гривен.

В прифронтовой Авдеевке закрыли нелегальную АЗС

Спецподразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы прекратила деятельность незаконной автозаправочной станции (АЗС) в Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщает прессслужба штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Отмечаетсяя, что дельцы продавали горюче-смазочные материалы без соответствующих разрешительных документов, а также документов о происхождении ГСМ.

Сотрудниками ГФС было описано 28 тонн горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо) на сумму 800 тыс. гривен и оборудование (резервуары и топливно-раздаточные колонки) на сумму 2,7 млн гривен.

Всего из незаконного оборота изъято товара на сумму 3,5 млн гривен.

Админматериалы направлены в суд.

Напомним, в январе на двух подпольных АЗС в Запорожье изъяли 37 тонн дизтоплива.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТРКБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР
"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию"Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию
Группа ДТЭК разместила зеленые еврооблигацииГруппа ДТЭК разместила зеленые еврооблигации
Великобритания ввела мораторий на добычу газа методом фрекингаВеликобритания ввела мораторий на добычу газа методом фрекинга
Украина начала отбор газ из подземных хранилищУкраина начала отбор газ из подземных хранилищ
Блок рекламы


Похожие новости
Кинотеатр "Киев" закрыли на инвентаризациюКинотеатр "Киев" закрыли на инвентаризацию
В Киеве закрыли супермаркет "Магелан" из-за штурма титушекВ Киеве закрыли супермаркет "Магелан" из-за штурма титушек
В Эстонии закрыли банк с украинскими собственникамиВ Эстонии закрыли банк с украинскими собственниками
"Новая почта" возобновила работу в Авдеевке"Новая почта" возобновила работу в Авдеевке
В Луганской области закрыли незаконную шахтуВ Луганской области закрыли незаконную шахту
В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банковВ Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков
В Украине закрылись еще два банкаВ Украине закрылись еще два банка
За 9 месяцев в Украине закрыли больше сотни нелегальных валютных обменников - НБУЗа 9 месяцев в Украине закрыли больше сотни нелегальных валютных обменников - НБУ
За полгода украинские банки закрыли 600 отделенийЗа полгода украинские банки закрыли 600 отделений
С начала года в Украине закрылись 7 банков - НБУС начала года в Украине закрылись 7 банков - НБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости