Американские санкции не повлияют на прибыль Huawei в 2019 году

Несмотря на продолжающееся давление со стороны американского правительства, китайская компания Huawei рассчитывает на то, что объём прибыли по итогам 2019 года останется на том же уровне, что был в прошлом году. Об этом в ходе выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии заявил вице-президент Huawei Эдвард Чжоу.

«Сейчас между Китаем и США идёт торговая война, технологическая война. Даже находясь под серьёзным давлением со стороны США мы сумели сохранить хорошие бизнес-результаты», — сказал господин Чжоу на саммите. Он сообщил, что объём выручки китайского телекоммуникационного гиганта в период с января по сентябрь 2019 года достиг отметки в $85,6 млрд.

Также было отмечено, что по оценкам аналитиков Huawei , финансовые результаты по итогам 2019 года будут примерно такими же, как и в прошлом году. Напомним, в 2018 году объём выручки Huawei вырос на 19,5 % относительно 2017 года, достигнув отметки в $107,16 млрд. При этом чистая прибыль компании в 2018 году увеличилась на 25,1 % и составила $8,81 млрд.

В прошлом месяце в СМИ появлялись сообщения о том, что американские санкции оказывают существенное негативное влияние на бизнес Huawei . Отмечалось, что основные проблемы связаны с поиском альтернативы приложениям и сервисам Google , которые Huawei не может использовать в своих новых устройствах из-за санкций американского правительства.



