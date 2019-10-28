Спецкомбинаты по обращению с радиоактивными отходами объединили в одном предприятии

Раньше они были отдельными юрлицами.

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило о создании нового госпредприятия "Объединение Радон". В его составе в качестве безбалансовых филиалов будут работать пять спецкомбинатов по обращению с радиоактивными отходами.

Об этом сообщила пресс-служба госагентства.

Раньше в Украине существовала корпорация "УкрГО Радон" и пять отдельных комбинатов, которые как отдельные юридические лица были вынуждены взаимодействовать на коммерческом основании. Такая структура не позволяла оперативно реагировать на радиационные угрозы и требовала значительного административного персонала.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Зоны отчуждения Владимира Фещенко, реорганизация предприятий в сфере обращения с РАО была необходимым требованием времени и одним из стратегических приоритетов агентства на 2019 год. Благодаря реформе удалось оптимизировать предприятия системы и сократить штаты администраций предприятий. По его словам, технический и научный персонал при этом сохранили, улучшив их материальные условия.

"За 5 месяцев удалось сэкономить более 10 млн гривен, а в следующем году ожидаем, что экономия составит не менее 30 млн. Освободившиеся средства будут направлены на усиление физической защиты, автоматизации процессов, в итоге позволит минимизировать негативное влияние РАО на население и окружающую среду", - цитирует пресс-служба гендиректора ГСП "Объединение Радон" Игоря Буксанчука.

Напомним, в июле 2019 года на Чернобыльской атомной электростанции начал работать завод по переработке жидких радиоактивных отходов.