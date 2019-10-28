Спецкомбинаты по обращению с радиоактивными отходами объединили в одном предприятии

Раньше они были отдельными юрлицами.

Спецкомбинаты по обращению с радиоактивными отходами объединили в одном предприятии
Фото: chnpp.gov.ua

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило о создании нового госпредприятия "Объединение Радон". В его составе в качестве безбалансовых филиалов будут работать пять спецкомбинатов по обращению с радиоактивными отходами.

Об этом сообщила пресс-служба госагентства.

Раньше в Украине существовала корпорация "УкрГО Радон" и пять отдельных комбинатов, которые как отдельные юридические лица были вынуждены взаимодействовать на коммерческом основании. Такая структура не позволяла оперативно реагировать на радиационные угрозы и требовала значительного административного персонала.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Зоны отчуждения Владимира Фещенко, реорганизация предприятий в сфере обращения с РАО была необходимым требованием времени и одним из стратегических приоритетов агентства на 2019 год. Благодаря реформе удалось оптимизировать предприятия системы и сократить штаты администраций предприятий. По его словам, технический и научный персонал при этом сохранили, улучшив их материальные условия.

"За 5 месяцев удалось сэкономить более 10 млн гривен, а в следующем году ожидаем, что экономия составит не менее 30 млн. Освободившиеся средства будут направлены на усиление физической защиты, автоматизации процессов, в итоге позволит минимизировать негативное влияние РАО на население и окружающую среду", - цитирует пресс-служба гендиректора ГСП "Объединение Радон" Игоря Буксанчука.

Напомним, в июле 2019 года на Чернобыльской атомной электростанции начал работать завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследованиеОбъем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследование
НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банкахНБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках
Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic PipeДания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Новый арендатор "Киева" намерен сохранить репертуар кинотеатраНовый арендатор "Киева" намерен сохранить репертуар кинотеатра
Блок рекламы


Похожие новости
«Черные регистраторы» переоформляли недвижимость в госреестрах Минюста. Ущерб только по одному кейсу — 16 млн грн«Черные регистраторы» переоформляли недвижимость в госреестрах Минюста. Ущерб только по одному кейсу — 16 млн грн
РоSSия не признала победу Ощадбанка в международном арбитражеРоSSия не признала победу Ощадбанка в международном арбитраже
Нацбанк разрешил ещё одному банку покинуть рынокНацбанк разрешил ещё одному банку покинуть рынок
Одному из бывших руководителей Укргазбанка сообщили о подозренииОдному из бывших руководителей Укргазбанка сообщили о подозрении
Украинская компания впервые победила в международном тендере публичных закупокУкраинская компания впервые победила в международном тендере публичных закупок
НБУ одолжил одному из банков 3 млрд гривенНБУ одолжил одному из банков 3 млрд гривен
Украина поднялась на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business
Украинский стартап Go To-U вошел в десятку лучших на международном конкурсе «зеленых» стартапов
В одном из цехов "Крымского титана" обрушилась кровляВ одном из цехов "Крымского титана" обрушилась кровля
Порошенко задекларировал более миллиона гривен дохода от вкладов в Международном инвестбанкеПорошенко задекларировал более миллиона гривен дохода от вкладов в Международном инвестбанке
Последние новости
Подгружаем последние новости