Новостей.COM ⇒
2019-10-25
Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен
Это самый большой номинал банкнот, которые существуют в Украине.
Фото: flick НБУ
Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.
На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.
По размеру и цвету банкнота заметно отличается от банкнот других номиналов. Ее размер - 75х160 мм. Основной цвет - голубой.
Напомним, Нацбанк решил ввести в оборот банкноту номиналом 1000 гривен и вывести из оборота 1, 2 и 5 копеек.
Осенью прошлого года в Украине ввели в обращение обновленную 20-гривневую банкноту.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
«« Парижский суд отклонил апелляцию РоSSии по компенсации Ощадбанку за активы в Криму
25.10.2019 21:22
25.10.2019 21:22
←+Ctrl+→