Принятие законопроекта № 1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, - профсоюз

Рудник сократил производство товарной железной руды на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Принятие законопроекта № 1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, а 2,5 тыс. сотрудников останутся без работы, - профсоюз
Фото: evraz.com

В случае принятия законопроекта № 1210 и без того тяжелая экономическая ситуация на ГОКе "Сухая балка" усугубится, предприятие окажется на грани остановки. Такое мнение высказал председатель независимого профсоюза предприятия Сергей Барабащук в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив "зеленой" власти".

"Если законопроект № 1210 будет принят, ситуация ухудшится, предприятие окажется на грани остановки, а 2,5 тыс. сотрудников будут вынуждены искать работу", - сказал он, подчеркнув, что для Кривого Рога предприятия ГМК являются градообразующими.

В связи с тяжелой экономической ситуацией на ГОКе "Сухая балка" руководство вынуждено перевести аппарат управления на трехдневный режим работы с 1 декабря, рассказал Барабащук. В начале октября был остановлен Днепровский металлургический завод им. Петровского ("Петровка"). Рудник "Сухая балка" в январе-сентябре 2019 года сократил производство товарной железной руды на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,015 млн тонн. В 2018 году рудник смог нарастить объемы производства на 8,4%.

Эксперты прогнозируют, что из-за повышения рентной платы закроется треть отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах № 1210 и № 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в РоSSии.

Об угрозе остановки железорудной шахты им. Артема, в случае повышения ренты на добычу железной руды согласно законопроекту №1210, заявил металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". На шахте работают более тысячи человек. О необходимости пересматривать на 2020 год бюджеты и планы модернизации, эффективного управления персоналом заявил гендиректор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

В связи с непродуманными налоговыми инициативами закрылась и табачная фабрика в Украине одной из крупнейших табачных компаний British American Tobaсco (ВАТ). По этой же причине о намерении пересмотреть работу своих мощностей в стране сообщили в "Филипп Моррис Украина".

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