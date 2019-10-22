Идея Банк выставлен на продажу

Польский Getin Holding S.A. выставил на продажу украинский Идея Банк.

Об этом пишет профильное издание FinClub со ссылкой на сообщение компании о подписании письма о намерениях с неназванным фондом прямых инвестиций.

"В письме о намерениях фонд выразил желание купить до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО «Нью Финанс Сервис» со штаб-квартирой в Киеве ", - говорится в сообщении холдинга.

Покупатель проведет шестинедельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а в случае положительного результата согласует условия рассматриваемой транзакции, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки.

Getin Holding S.A. согласился предоставить фонду исключительные права на переговоры о продаже Идея Банка и "Нью Финанс Сервис" на период до 1 января 2020 года.

Закрытие сделки может произойти в I квартале 2020 года, но письмо о намерениях не является обязательством сторон заключить финальные договоры купли-продажи активов.

В состав Getin Holding S.A. входят Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (РоSSия).