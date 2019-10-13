Киевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на Майдане

Строительство квалифицировали как "самоуправство".

Киевская полиция возбудила дело из-за надстройки на крыше дома на Майдане
Фото: LB.ua

Шевченковское управление полиции Киева зарегистрировало уголовное производство по факту строительства нового этажа на крыше дома на Майдане Независимости.

Об этом говорится на сайте полиции.

"В полицию Шевченковского района поступило сообщение, что на крыше дома, расположенного на улице Софиевская, возводится незаконная надстройка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, чтобы проверить информацию. Когда правоохранители прибыли на вызов, ремонтные работы сразу прекратились. Сейчас правоохранители устанавливают владельца незаконного объекта", - сообщили полицейские.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, что надстройка на крыше дома на Майдане появилась не позже 10 октября. Через несколько дней, после возникшего резонанса, строительством заинтересовались столичные власти.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Аутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проектаАутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проекта
Приватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грнПриватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грн
Минэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХКМинэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХК
Кабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имуществаКабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имущества
Руководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом новогоРуководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом нового
Блок рекламы


Похожие новости
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройкаНа крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
ГБР проводит массовые обыски Львовских таможенников из-за схемы ввоза в Украину брендовой одежды под видом секондхендГБР проводит массовые обыски Львовских таможенников из-за схемы ввоза в Украину брендовой одежды под видом секондхенд
Полиция подготовила подозрения фигурантам строительной аферы "БГМ ЛТД" в ИрпенеПолиция подготовила подозрения фигурантам строительной аферы "БГМ ЛТД" в Ирпене
LG Display уволила гендиректора из-за убытковLG Display уволила гендиректора из-за убытков
Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти из-за атаки дронов на нефтяные заводыСаудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти из-за атаки дронов на нефтяные заводы
В "Нафтогазе" предупредили киевлян о возможном срыве отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителейВ "Нафтогазе" предупредили киевлян о возможном срыве отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей
Полиция пришла с обыском в ПриватбанкПолиция пришла с обыском в Приватбанк
Металлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налогаМеталлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налога
Полиция пришла с обысками в "Укрэнерго" (обновлено)Полиция пришла с обысками в "Укрэнерго" (обновлено)
Новым гендиректором Moyo стал совладелец Repka.ua. Ранее «Репку» передали Moyo из-за проблем
Последние новости
Подгружаем последние новости