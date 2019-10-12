Информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна, - ДТЭК

Компания требует от НКРЭКУ обнародовать на сайте Регулятора мониторинг рынка, на который они ссылаются.

Информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна, - ДТЭК
Фото: Олег Гратило

Информация НКРЭКУ о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна, ДТЭК настаивает на объективном расследовании с привлечением европейских экспертов. Об этом идет речь в заявлении компании.

«11 октября, на сайте НКРЭКУ была опубликована информация о якобы нарушениях конкуренции компанией ДТЭК Западэнерго. Компания ДТЭК считает озвученные Регулятором обвинения безосновательными. Компания действует исключительно в рамках закона», - говорится в заявлении.

ДТЭК требует от НКРЭКУ обнародовать на сайте Регулятора мониторинг рынка, на который они ссылаются. А также привлечь к оценке ситуации в Бурштынском энергоострове независимых европейских экспертов.

«Мы готовы к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Также мы приветствуем обращение к словацкому регулятору. Считаем необходимым для НКРЭКУ также обратиться к румынскому и венгерскому регуляторам для объективной оценки поведения всех участников аукционов на доступ к межгосударственному сечению в Бурштынском острове», - подчеркнули в компании.

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