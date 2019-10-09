Верховный Суд отдал под застройку 2 гектара сквера на Печерске в Киеве

На месте Зверинецкого сквера планировалось строительство ЖК Royal Hills.

Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева , которым было отменено решение Киевсовета от 22 мая 2013 года о предоставлении статуса сквера участку общей площадью 2,33 га на ул. Ольшанской в Печерском районе столицы (Зверинецкий сквер).

Об этом свидетельствует постановление Кассационного админсуда в составе Верховного Суда от 11 сентября, пишут Наші гроші.

Как следует из материалов дела, в 2006 году Киевсовет передал в аренду ООО "Украинский фонд развития регионов" и ООО "Инновационная строительная компания" два участка площадью 0,64 га и 1,69 га соответственно для строительства жилищно-общественного комплекса.

В 2012 году Хозсуд Киева по иску прокуратуры эти договоры аренды признал недействительными. После чего в 2013 году Киевсовет предоставил этой территории общей площадью 2,33 га статус сквера.

И в 2014-2015 годах Хозсуд Киева пересмотрел свое решение по вновь открывшимся обстоятельствам и предыдущее решение отменил, оставив иск прокуратуры без рассмотрения. И в 2016 году участки вернули арендаторам. После этого фирмы смогли добиться возобновление аренды земли через земельную комиссию Киевсовета.

В дальнейшем "Украинский фонд развития регионов" и "Инновационная строительная компания" обратились в суд с требованием отменить решение Киевсовета 2013 года о предоставлении 2,33 га статуса сквера, из-за которого они не могли застраивать территорию.

Суды первых двух инстанции в 2016 году этот иск удовлетворили. Свои решения они аргументировали тем, что участки, которым предоставлен статус сквера, находятся в аренде указанных компаний, договоры аренды между сторонами не прекращены, поэтому решение Киевсовета является противоправным и подлежащим отмене.

Верховный Суд (судьи Кравчук В.М., Езерово А.А., Стародуб А.П.) согласился с предыдущими судами, в том числе и по важности пропуска подачи иска, и оставил их решение без изменений.

ВС указал, что с момента, когда в 2015 году судебные решения о признании договоров аренды недействительными были отменены, решение Киевсовета о предоставлении участке статуса сквера потеряло правомерность, так как вступило в противоречие с правами арендаторов на эти 2,33 га.

"Киевсовет, действуя в соответствии с принципами "надлежащего управления", должен отменить свое решение самостоятельно и таким образом восстановить правовое положение истца, существовавшего до нарушения", – отметил ВС.

Также Верховный Суд добавил, что интересы жителей микрорайона "Зверинец", которые длительное время добивались обустройства сквера на спорных участках, безусловно, должны учитываться Киевсоветом.

"Однако интересы жителей микрорайона по обустройству сквера и общественные интересы в целом не могут достигаться таким образом, который приводит к нарушению прав других лиц, в том числе арендаторов земельных участков", – указал суд.

ВС отметил, что Киевсовет не обращался с иском о расторжении догорел аренды и возврата этих участков.

Отметим, что после решений судов в 2016 году Киевсовет под давлением общественности вновь предоставила участку по ул. Ольшанской, 2-б статус сквера. Однако в конце 2018 года ОАСК по иску одного из арендаторов решения Киевсовета отменил. А в январе этого года апелляция оставила его без изменений. Сейчас дело в Кассационном админсуде.

Учредителями ООО "Украинский фонд развития регионов" и ООО "Инновационная строительная компания" (Белая Церковь) является Автандил Хачидзе, ООО "КУА "Капитал Инвест", ООО "Теомат" и кипрские компании "Граффити Лимитед" и "Премьер Инвестментс Лимитед".

На месте Зверинецкого сквера планировалось строительство ЖК Royal Hills (ранее – "Печерский бастион") – это одна из застроек "Укогруп" Анатолия Войцеховского.