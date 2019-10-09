Аутсорсер Intellectsoft уволил киевское руководство. Их обвинили в «угоне» проекта
В киевском офисе беларуского аутсорсера Intellectsoft произошел конфликт. Компанию покинуло руководство украинского направления, сообщает dev.by, пишут
Кто ушел
8 октября из киевского Intellectsoft были уволены:
- Delivery Director Константин Шиндер;
- SVP of Engineering Татьяна Новохатская;
- Lead PMO Analyst Юлиана Линник;
- Delivery Manager Александр Стрижаков;
- Head of Pre-sale Алекс Наконечный;
- Delivery Manager Рустам Гумеров.
Эта команда пришла в проект в 2018 года, когда Intellectsoft объявил курс на работу с крупными заказчиками вместо среднего и малого бизнеса. По данным AIN.UA, тогда Intellectsoft перекупила сейлз-команду из Luxoft, чтобы отыскать enterprise-клиентов. Но она не оправдала ожиданий по эффективности.
Киевский офис для компании — главный, поскольку филиал в Минске, ранее насчитывающий более 100 человек, постепенно расформировали. В сентябре dev.by писал, что там оставалось 8 человек, контракты которых истекали к 1 октября.
В чем суть конфликта
По данным AIN.UA от источников внутри Intellectsoft, причина увольнения – попытка новой команды увести крупного клиента и проект. Сейчас ведется внутреннее расследование, работу продолжают в штатном режиме.
Сооснователь Intellectsoft Артем Козел в комментарии не дал подробностей. Он перевел запрос на американских юристов Intellectsoft:
Мы сами расскажем, когда уладим. Информация у вас неполная и искаженная. Мы сейчас заняты решением ситуации.
Что такое Intellectsoft
Аутсорсер, официально зарегистрированный в США, входит в группу компаний, принадлежащих беларуским предпринимателям: Александру Скалабанову, Артему Козелу, Валерию Кирилову и Дмитрию Липницкому.
Их второй крупный проект — компания Brainstack_, ранее она называлась Mobisoft. Фирма разрабатывает ПО для слежки за смартфонами mSpy и насчитывает 120 человек.
В марте 2019 года штат Intellectsoft насчитывал по меньшей мере 350 человек: часть базировались в США, разработка велась в Украине.