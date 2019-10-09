Минэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХК

Милованов собрался прекратить "схематоз" на госпредприятиях.

Минэкономики передало на приватизацию завод "Электротяжмаш" и ОГХК
Харьковский завод «Электротяжмаш»
Фото: mykharkov.info

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало на приватизацию харьковский завод "Электротяжмаш" и Объединенную горно-химическую компанию.

Об этом сообщил министр Тимофей Милованов.

"Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия. "Электротяжмаш" и Объединенную горно-химическую компанию. Они год или больше были в списке на приватизацию. Первую придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжать дерибанить активы. Вторая - любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, но и от темных персонажей вне власти", - написал Милованов в фейсбуке.

Завод "Электротяжмаш" - один из крупнейших заводов в Харькове. Специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

ОГХК является монополистом по производству титанового сырья, управляет целостными имущественными комплексами Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК а также карьерами, техникой и другим оборудованием.

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