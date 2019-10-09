Фото: ГБР

Начальник одной из налоговых инспекций в Черкасской области попался на взятке.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований.

Следователи выяснили, что задержанный гарантировал руководителю аграрного предприятия предоставить положительный вывод налоговой проверки и обещал не привлекать его к административной ответственности за нецелевое использование земли, если тот заплатит 99 тысяч гривен.

Налоговика задержали в центре Черкасс во время получения денег.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Ему вменяют ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Это первое громкое задержание в структуре налоговой после того, как в конце лета ее выделили из Государственной фискальной службы в отдельное ведомство.