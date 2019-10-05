В рамках реструктуризации HP сократит до 9000 рабочих мест

По сообщениям сетевых источников, компания HP Inc намерена сократить до 16 % своей рабочей силы в рамках плана реструктуризации, направленной на снижение уровня расходов. Согласно имеющимся данным, своих мест лишатся от 7000 до 9000 сотрудников компании.

В HP считают, что благодаря реструктуризации к концу 2022 года ежегодная экономия составит порядка $1 млрд. В настоящее время в компании работает порядка 55 000 сотрудников. Получается, что в результате реструктуризации штат будет сокращён более чем на 15 %. Расходы на реструктуризацию оценены в $1 млрд, из которых $100 млн будут внесены в отчёт за четвёртый квартал.

«Мы предпринимаем смелые и решительные действия, начиная следующую главу. Мы видим значительные возможности для повышения акционерной ценности и мы добьёмся этого путём укрепления нашего лидерства в отраслевых направлениях и агрессивного преобразования нашей работы», — сказал новый исполнительный директор компании Энрике Лорес (Enrique Lores).

На проходившем 30 сентября совете директоров HP был одобрен дополнительный выкуп акций на общую сумму в $5 млрд. Компания намерена генерировать свободный денежный поток в размере $3 млрд в 2020 финансовом году и вернуть не менее 75 % акционерам, увеличив квартальные дивиденды на 10 %. Компания заявила, что ожидает скорректированной прибыли в диапазоне от $2,22 до $2,32 на акцию в 2020 финансовом году. Что касается текущего года, то ожидается скорректированная прибыль в диапазоне от $2,18 до $2,22 на акцию.



