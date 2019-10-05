На Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированной бытовой химии

Злоумышленники выдавали себя за оптовых представителей известной торговой марки.

Правоохранители разоблачили на Закарпатье сеть предприятий, которые изготовляли фальсифицированную бытовую химию в промышленных масштабах. Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.

"Злоумышленники организовали схему перевозки концентрата стирального порошка и моющих средств. В промышленных масштабах из него изготавливали разнообразную бытовую химию и сбывали товар в Украине, Венгрии, Словакии и Румынии ", - говорится в сообщении.

Ежемесячно предприятие производило 60 тонн фальсифицированной продукции, которую сбывали под видом известных торговых марок. При этом злоумышленники позиционировали себя как официальные оптовые представители всемирно известной торговой марки.

Цеха по производству фальсификата находились в Закарпатской области.

К противоправной деятельности была привлечена большая группа лиц во главе с двумя организаторами - жителями Ужгорода. Решается вопрос об объявлении им подозрения.

По месту жительства злоумышленников, в складах и цехах по производству правоохранители провели обыски.

В результате изъяли 100 тонн готового к сбыту фальсификата, производственные линии, компьютерную технику и черновую бухгалтерию. Описание изъятого имущества длилось двое суток.

Расследование проводят в рамках уголовного производства по ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.

Напомним, в Хмельницкой области полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного спирта.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ericsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием СШАEricsson готова заплатить $1,2 млрд для решения проблем, связанных с антикоррупционным расследованием США
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услугиГлава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн
Руководители "Розетки" и "Новой почты" призвали Зеленского не подписывать законы о кассовых аппаратахРуководители "Розетки" и "Новой почты" призвали Зеленского не подписывать законы о кассовых аппаратах
Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
Блок рекламы


Похожие новости
Экспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тоннЭкспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тонн
Пограничники изъяли партию контрабандных сигарет на полмиллиона гривенПограничники изъяли партию контрабандных сигарет на полмиллиона гривен
Экспорт зерна из Украины составил рекордные 49,7 млн тоннЭкспорт зерна из Украины составил рекордные 49,7 млн тонн
Силовики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории УкраиныСиловики изъяли на Закарпатье крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Более миллиона тонн грязной роSSийской нефти уже два месяца находится на танкерах и не может найти покупателяБолее миллиона тонн грязной роSSийской нефти уже два месяца находится на танкерах и не может найти покупателя
В Хмельницкой области полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного спиртаВ Хмельницкой области полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного спирта
В Черновицкой области изъяли 26 тонн нелегального спиртаВ Черновицкой области изъяли 26 тонн нелегального спирта
Фискальная служба конфисковала грузовик и 38 тонн бензина у жителя КонстантиновкиФискальная служба конфисковала грузовик и 38 тонн бензина у жителя Константиновки
Налоговая провела обыск в интернет-магазине Bigmag. Изъяли товара на сотни тысяч гривен
В Finance.ua прошел обыск. Изъяли технику, подозревают в финансовых махинацияхВ Finance.ua прошел обыск. Изъяли технику, подозревают в финансовых махинациях
Последние новости
Подгружаем последние новости