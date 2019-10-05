На Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированной бытовой химии

Злоумышленники выдавали себя за оптовых представителей известной торговой марки.

Правоохранители разоблачили на Закарпатье сеть предприятий, которые изготовляли фальсифицированную бытовую химию в промышленных масштабах. Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.

"Злоумышленники организовали схему перевозки концентрата стирального порошка и моющих средств. В промышленных масштабах из него изготавливали разнообразную бытовую химию и сбывали товар в Украине, Венгрии, Словакии и Румынии ", - говорится в сообщении.

Ежемесячно предприятие производило 60 тонн фальсифицированной продукции, которую сбывали под видом известных торговых марок. При этом злоумышленники позиционировали себя как официальные оптовые представители всемирно известной торговой марки.

Цеха по производству фальсификата находились в Закарпатской области.

К противоправной деятельности была привлечена большая группа лиц во главе с двумя организаторами - жителями Ужгорода. Решается вопрос об объявлении им подозрения.

По месту жительства злоумышленников, в складах и цехах по производству правоохранители провели обыски.

В результате изъяли 100 тонн готового к сбыту фальсификата, производственные линии, компьютерную технику и черновую бухгалтерию. Описание изъятого имущества длилось двое суток.

Расследование проводят в рамках уголовного производства по ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.

Напомним, в Хмельницкой области полиция изъяла 10 тонн фальсифицированного спирта.