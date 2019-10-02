С 1 октября налоговая обновила счета для ЕСВ по стандарту IBAN: платежи на старые реквизиты будут возвращаться

В Украине продолжается переход на новый формат банковского счета IBAN. По новым правилам НБУ, в стране действует переходной период, когда работают одновременно и счета в старом привычном формате, и новые счета в формате IBAN, пишут AIN.UA

Однако в налоговой перешли на этот формат заранее: заплатить единый социальный взнос (ЕСВ) с 1 октября 2019 года можно только на счета нового формата.

Переходной период

На сайте ГФС приводятся реквизиты новых счетов для уплаты взноса. Как редакции AIN.UA объяснили в Taxer.ua, для большинства видов налогов все же действует переходной период (пока что до 31 октября).

«Это означает, что уплата налогов (единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор) в этот период возможна как на старые счета, так и на счета в новом формате. А с 1 ноября оплата налогов будет осуществляться только на новые счета в формате IBAN», — объяснили в компании.

Почему не проходит платеж по ЕСВ?

В то же время, по ЕСВ ситуация другая: здесь переход на IBAN совпал с реформированием налоговой, поэтому ведомство решило сразу открыть новые счета, без переходного периода. С 1 октября платежи по ЕСВ на старые реквизиты будут возвращаться обратно. Переводить платежи нужно сразу на новые счета.

Где смотреть новые счета?

Новые счета можно посмотреть на сайте ГФС здесь.

Что такое IBAN?

Напомним, IBAN — это стандартная система банковского счета в странах ЕС. Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов (раньше в счете было 14 символов), начинающихся с кода страны. В случае с Украиной — это UA. В Украине переход на IBAN начался 5 августа. Изменение касается только номеров банковских счетов. Платежные карты останутся действительными. 


Ольга Карпенко, AIN

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