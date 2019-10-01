«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн

«Ощадбанк» в партнерстве с Visa предложил новый продукт для бесконтактных оплат. Это керамические кольца со встроенным NFC-чипом. Кольцо стоит 3500 грн, предзаказ можно оформить на сайте «Ощадбанка», пишут AIN.UA.

«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн
  • Сообщается, что кольцо гарантирует безопасность платежных данных, благодаря встроенному в него электронному ключу.
  • Оплачивать с его помощью товары и услуги можно, просто поднеся кольцо к бесконтактному терминалу.
  • Кольцо не боится влаги — при желании, с ним можно погружаться на 50 метров под воду.
  • Кольцо выполнено из керамики без металлических деталей. Доступно в черном и белом цветах.

Майя Яровая, AIN

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