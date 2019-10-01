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2019-10-01
«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн
«Ощадбанк» в партнерстве с Visa предложил новый продукт для бесконтактных оплат. Это керамические кольца со встроенным NFC-чипом. Кольцо стоит 3500 грн, предзаказ можно оформить на сайте «Ощадбанка», пишут
- Сообщается, что кольцо гарантирует безопасность платежных данных, благодаря встроенному в него электронному ключу.
- Оплачивать с его помощью товары и услуги можно, просто поднеся кольцо к бесконтактному терминалу.
- Кольцо не боится влаги — при желании, с ним можно погружаться на 50 метров под воду.
- Кольцо выполнено из керамики без металлических деталей. Доступно в черном и белом цветах.
Майя Яровая, AIN
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